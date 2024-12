Dilei.it - Lino Banfi presenta la pronipotina Matilde: il tenero video di Natale

Mancano ormai pochi giorni ale sui social iniziano ad arrivare i primi auguri vip. I più teneri di tutti, con quanche anticipo ma senza alcun dubbio, sono quelli di. Il nonno d’Italia ha scelto di augurare un felice anno nuovo ai propri follower in dolce compagnia. Assieme a lui, in uno spontaneocasereccio, la nipote Virginia e l’ultima arrivata della famiglia, la neonata Matilda, che ha fatto diventareanche un bisnonno.Gli auguri dipiù teneri del web, affettuoso e premuroso come solo lui sa esserlo, non ha mancato di augurare un buone un felice anno nuovo a tutti i suoi fan. L’attore conosciuto come nonno Libero (seppur quello in Un medico in famiglia non sia di certo il suo unico grande ruolo) lo ha fatto come i più giovani, con unpostato sul proprio profilo Instagram.