Lanazione.it - Il Viaccia deve dare speranze alla risalita

Leggi su Lanazione.it

Inizia il girone di ritorno in Promozione. Oggi pomeriggio alle 14.30 ildovrà fare i conti con la lunga trasferta per raggiungere il terreno di gioco del San Marco Avenza, avversario odierno dei pratesi, attualmente a quota 16 punti in classifica e in lotta per evitare complicazioni di fine stagione. All’andata, a campi invertiti, ilfu sconfitto 2-0 al termine di una partita comunque equilibrata. Adesso però agli uomini allenati da Alessio Giugni serve come il pane una vittoria per rimettersi in carreggiata e provare a lasciare l’ultimo posto solitario del girone A (5 punti). "Sarà una trasferta lunga e impegnativa. Giocare contro questo tipo di avversarie, sul loro campo, non è mai semplice – commenta proprio Giugni, il tecnico delvigilia del match -. Il San Marco Avenza, specialmente a domicilio, è una squadra molto rognosa e impegnativa.