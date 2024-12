Sport.quotidiano.net - Il Forlì difende il primato a Imola: "Trombetta? Vediamo, è presto"

Piantato il vessillo biancorosso in vetta alla classifica, adesso urgerlo strenuamente dalle folate nemiche. Insidia Imolese per ilco-capolista, impegnato oggi (14.30) al ‘Romeo Galli’. È l’ultima tappa, scivolosa – prima del giro di boa della stagione –, di un percorso di crescita che ha guadagnato folle velocità (5 hurrà nelle ultime 5). Superarla significherebbe laurearsi campioni d’inverno – in caso di arrivo a pari punti col Tau, infatti, la differenza reti premierebbe il Galletto – e, contestualmente, legittimare le ambizioni di promozione, forti di unin più nell’orchestra. "Che gara mi aspetto? Aperta. Con tante transizioni e occasioni da gol. Verranno a prenderci alti, cercando di inibire il nostro palleggio, però così facendo concederanno anche delle praterie.