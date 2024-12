Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena sconfitto dalla Juve Stabia: l’ennesimo scivolone in trasferta

, 22 dicembre 2024 – Da Castellammare iltorna con l'ennesima sconfitta in. È la squadra che ha conquistato meno punti di tutte fuori casa. Una vittoria a Cittadella e due pareggi sono il magro bottino di un intero girone lontano dal Manuzzi. Un match bruttissimo da parte di entrambe le squadre, capaci di creare una sola occasione da rete, quella che ha dato alle ’vespe’ 3 punti importantissimi per consolidare la quarta posizione, mentre ilvisto al Menti è parso svuotato di energie fisiche e mentali. È evidente la stanchezza di gran parte dei bianconeri, bisognosi della sosta prima della quale però occorre affrontare nel giro di una settimana, al Manuzzi, la Cremonese avviata all’inseguimento delle prime e poi ladi Carrara. Non c’è da stare tranquilli perché la squadra mostra sempre più evidente la sua ’Shpendi dipendenza’, non crea in 90 minuti lo straccio di un’azione degna di nota.