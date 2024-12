Ilrestodelcarlino.it - "Il 25 la regola sono i cappelletti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luigi De Benedetto passerà un sereno Natale con la moglie: "Quest’anno siamo solo io e mia moglie, mio figlio approfitterà dei giorni di festa per andare in vacanza a Napoli con la famiglia. Abbiamo prenotato per tempo iin una gastronomia di Ravenna a cui ci affidiamo da tanti anni, la migliore per la pasta fresca secondo noi. Chiaramente mangeremo anche il classico arrosto e il panettone". E la festa prosegue a Capodanno: "Saremo sempre a Ravenna ma ci sposteremo a casa di amici, saremo un gruppetto abbastanza numeroso di persone".