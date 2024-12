361magazine.com - Grande Fratello, Yulia torna dai fan e spiega come sta

Leggi su 361magazine.com

Bruschi dopo l’uscita dal programma televisivosui social e ringrazia i fan. Ecco le parole dell’ex gieffinaBruschi ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia a causa di una causa che dovrà affrontare dopo la denuncia ricevuta dal suo ex fidanzato, Simone. La modella poche settimane fa ha lasciato il reality show e nel frattempo ha già ritrovato fuori ex inquilini, tra cui Federica e Stefano che sono stati eliminati pochi giorni dopo la sua uscita.Leggi anche Zengavó e Camilla il primo volo insieme. Andrea: “Sono emozionato”Le parole dell’ex gieffinanelle ultime ore con una stories Instagram si è ritagliata del tempo per poter ringraziare i fan che l’hanno sostenuta dentro la Casa ma anche per tutto il supporto che sta ricevendo.