Calciomercato.it - Gasperini al settimo cielo: “Abbiamo dimostrato una cosa”

Leggi su Calciomercato.it

L’Atalanta passa anche contro l’Empoli e si riprende il primo posto in classifica: il tecnico commenta la partita dei nerazzurriVittoria sofferta, ma tre punti che servono per riprendersi la vetta. L’Atalanta batte l’Empoli e supera il Napoli al vertice della classifica grazie ad un super de Ketelaere.al: “una” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘DAZN’commenta così la partita: “È stato un gol strepitoso. Ha voluto a tutti i costi questa giocata, ha aspettato il momento giusto. È un gol che ci da tre punti in una partita complicata, ma complicata perchépreso un gol da un fallo laterale che siamo rimasti spiazzati, forse per colpa nostra guardando in giro. Forse c’era un tifoso sugli spalti che correva con il pallone e intanto gli altri sono andati in porta.