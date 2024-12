Anteprima24.it - Futsal, Feldi Eboli: le Volpi preservano il primato e si accontentano del 2-2 a Pomezia

Tempo di lettura: 3 minutiUn doppio botta e risposta, uno per tempo, è sufficiente per decidere la sfida tra Fortitudoche termina con il punteggio di 2-2 al PalaLavinium, nella gara valevole per la 10^ giornata di Serie A.che si presentano in quel dicon il neo acquisto Umberto Caruso, tornato anelle ultime ore e primo arrivo del mercato invernale rossoblù. La gara sembra mettersi subito sui giusti binari per i ragazzi di mister Luciano Antonelli, a portare in vantaggio gli ospiti è Vincenzo Caponigro che conferma il suo ottimo momento di forma trovando la rete dello 0-1 su assist di Ugherani. Pochi minuti e i padroni di casa si riportano subito in parità grazie a Ludgero Lopez che con un bolide imparabile batte Montefalcone, schierato al posto di capitan Dalcin.