Federica Nargi e Luca Favilla terzi classificati a Ballando Con le Stelle

Mai come quest’anno il risultato finale diCon leè stato incerto. All’ultima fase della finale diCon lesono arrivate Bianca Guaccero,Pellegrini. Al termine della manche a tre, però, il pubblico ha premiato Guaccero e Pellegrini esi è classificata terza. “Sono contenta, voglio davvero ringraziare tutti, è stata un’esperienza indimenticabile e io non smetterò mai di ringraziarti, Milly. Il mio maestro è stato unico, non potevo avere maestro migliore“.: “Avevo paura di essere considerata solo la bellona del cast”“Avevo paura di essere giudicata e di essere vista solo come la bellona del cast e non come. Ora non ci voglio pensare che questa edizione sia finita. Mi prende un male incredibile” – ha detto pochi minuti prima della finale – “Noi saremo illa fino alla fine, belli carichi e determinati.