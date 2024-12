Lanazione.it - Fabo acciaccata e ko: addio alla Coppa Italia. Illude l’avvio sprint, la Luiss vince in volata

Roma 6158: Villa 7, Pugliatti 7, Fallucca 3, Cucci 9, Salvioni 6, Pasqualin 11, Bottelli 11, Ferrara 4, Jovovic 2, Rocchi 1, Graziano ne. All. Paccariè.MONTECATINI: Trapani 6, Chiera 14, Fernandez Lang 3, Arrigoni 11, Klyuchnyk 7, Benites 9, Sgobba 4, Dell’Uomo 4, Rattazzi ne, Giannozzi ne, Aminti ne, Mastrangelo ne. All. Barsotti. Arbitri: Guarino e Palazzo. Parziali: 9-19, 32-30, 44-41. Laincassa la prima sconfitta al PalaTiziano di Roma ed è una sconfitta che fa male, perché rilancia le ambizioni in ottica secondo posto dellaRoma, vittoriosa per 61-58, e frustra al contempo quelle dei termali: in attesa de La T Gema, impegnata oggi a Fabriano, le squadre appaiate a 22 punti sono quattro (insieme alle due montecatinesi ci sono la stessae la rediviva Pielle Livorno) e questa sera potrebbero essere addirittura sei.