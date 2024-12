Liberoquotidiano.it - "Dopo Salvini e Open Arms, ecco cosa farò nelle prossime ore". Ufficiale: Gasparri sfida le toghe

Leggi su Liberoquotidiano.it

Mauriziocontro le. Per il senatore di Forza Italia "la migliore risposta alla irresponsabilità della magistratura e delle sinistre, che hanno voluto un inutile e persecutore processo a, sarà la rapida approvazione del disegno di legge sicurezza". A riguardo, promette, "terremo conto di ogni osservazione. Ma ognuno stia al suo posto. Non ci sono altre istituzioni che si sostituiscono al parlamento. Valuteremo le obiezioni, soprattutto quelle autorevoli, e valuteremo eventuali miglioramenti. Ma il disegno di legge sicurezza sarà approvato. Per rafforzare le forze dell'ordine. Noi vogliamo tutelare il popolo in divisa a cui abbiamo dato un nuovo contratto di lavoro". "Invece - attacca le opposizioni - la sinistra ed i grillini stanno dalla parte dei teppisti che aggrediscono le forze di polizia.