Ciclocross, Ceylin del Carmen Alvarado vince a Zonhoven in Coppa del Mondo, battuta Backstedt

delconquista la seconda vittoria nella stagione 2024/2025 dideldi. L’olandese dopo il successo a Namur della settimana scorsa si ripete anche acon una vittoria estremamente tirata davanti alla britannica Zoeper appena cinque secondi: 54’11” il tempo finale della neerlandese per coprire i sei giri previsti.Lo strappo decisivo da parte diè arrivato nella parte centrale della gara con un’accelerazione furente che ha in parte pagato nella parte finale, ma comunque riuscendo a resistere al ritorno da parte diche si prende la seconda posizione per quello che è il suo miglior risultato stagionale fino a questo momento.Chiude il podio un’altra olandese: Lucinda Brand è terza a 15 secondi di ritardo al termine di una gara costante e senza particolari acuti, ma comunque un piazzamento che le permette di rafforzare la leadership nella classifica generale didel