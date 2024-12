Pianetamilan.it - Canovi: “Berardi? Se guardo il Milan non so quanto possa servire”

Leggi su Pianetamilan.it

Dario, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', nel corso del format 'A tu per tu' soffermandosi sul futuro di Domenicodel Sassuolo e citando anche il. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione. Su Domenico: “mi piace tantissimo. È uno dei migliori giocatori italiani. Non capisco e non vedo quale squadraavere bisogno di lui. Se, Inter, Juve e Fiorentina non so. La Lazio di giocatori come lui. Mi sembra più da mercato estivo che da sessione di riparazione”. Su Paulo Dybala: “Se vuol andare via non puoi tenerlo. Ance se gioca dieci partite può essere determinante. Ma se vuole andare via non c’è verso di tenerlo”. Sul mercato della Roma: “Che Ranieri rispetti ordine e logica dove non ci sono.