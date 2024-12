Biathlon sfuma la doppietta Boe | Tarjei vince la mass start Johannes è 3 dietro al tedesco Riethmueller

Leggi su Sportface.it

sempre Boe. E se non è, allora è. Il fine settimana di Coppa del Mondo maschile diad Annecy Le Grand Bornand si chiude con il maggiore dei due fratelli che si aggiudica lafermando il cronometro a 37:20.8 e ottenendo il primo successo stagionale in una gara dominata dai norvegesi con un unico intruso. Si tratta delDanilo, che è colui che sbaglia di meno al tiro e nei chilometri finali si difende bene sugli sci dall’assalto degli inseguitori, arrivando così in seconda posizione in mezzo a un’infinità di rappresentanti della squadra norvegese. In terza posizione c’èBoe, che al traguardo abbraccia il fratello, poi Laegreid, Uldal e Soerum. A chiudere la top-10 gli altri due tedeschi Nawrath, Kuehn, poi il francese Claude e lo svedese Samuelsson.