Gli studi legali Usa ai piedi di Trump | lavoreranno gratis per le sue cause Così la Casa Bianca li ha piegati

Leggi su Open.online

Altri cinque tra i più notiUsa hanno accettato di lavorarepercare a Donald. Si tratta di Kirkland & Ellis, Latham & Watkins, A&O Shearman, Simpson Thacher & Bartlett e Cadwalader, Wickersham & Taft. Tutti glihanno accettato di fornire serviziper un valore compreso tra i 100 e i 125 milioni di dollari pro bono perche stanno particolarmente a cuore all’Amministrazione Usa. Lo ha annunciato lo stessosu Truth. Non è chiaro di quali battagliesi tratterà, ma il New York Times lascia intendere che potrebbero anche dedicarsi all’elaborazione dei complessi accordi commerciali con Paesi terzi che lavuole concludere dopo la mezza retromarcia sui dazi universali.ha ottenuto il risultato – diversi altrisi erano giàal suo volere – minacciando di firmare ordini esecutivi che avrebbero precluso loro di lavorare per clienti legati al governo federale o irrigidito i controlli normativi.