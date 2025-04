Ilgiorno.it - Le chat e i fiumi di denaro sui conti della gioielleria Elysium: così il “professore” agganciava i calciatori-scommettitori

Milano, 11 aprile 2025 – Il fiume difinito nelle tasche di Tommaso De Giacomo e degli altri organizzatori del giro di scommesse clandestine emerge da unadi gruppo. Partecipanti, oltre a De Giacomo, l’ex arbitro Pietro Marinoni e il calciatore Nicolò Fagioli. “Un milione sopra sei con me – scrive Fagioli rivolgendosi a De Giacomo – di pagato ti parlo, e ne mancano ancora assai”. Il dominus De Giacomo, a quel punto, ribatte: “Ma scusa ma uno che guadagna un milione all’anno è tanto se mi ha dato un milione? Fammi capire, è come se uno guadagna 20mila euro all’anno e mi ha dato 20mila.cioè son tanti?”. Da altrerecuperate dagli smartphone sequestrati a De Giacomo e aiFagioli e Sandro Tonali, emerge che De Giacomo, detto “il” ha “ricevuto materialmente sia per proprio conto che per conto di altricontante per l’importo di almeno 400mila euro”.