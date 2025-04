Oasport.it - Pattinaggio artistico: Roberta Sasso vince la prima tappa dell’Artistic International Series a Buenos Aires

Arriva lagioia targata d’azzurro nella stagione 2025 dia rotelle.ha infatti vinto lavalida per l’Artistic, competizione itinerante in fase di svolgimento questa settimana presso la Capitale dell’Argentina, nota per la sua passione viscerale verso le discipline rotellistiche. La detentrice del titolo si è imposta nella prova della Solo dance femminile, regolando una concorrenza molto agguerrita grazie alla superiorità ottenuta nel segmento più breve. Ma andiamo con ordine. L’atleta seguita da Beatrice Lotti ha preso il largo in occasione della style dance dove, sulle note di Nina Simone, ha snocciolato una prova di grande compattezza e con ampi margini di miglioramento. Bene i cluster, chiamati di livello 3 e valutati con un plebiscito di +2, così come i travelling (livello 4), da sempre piatto forte della casa, il pattern di Midnight blues (livello 2) e la footwork sequence di livello 3.