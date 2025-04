La situazione sentimentale di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e la sua vita sentimentale: tra amori e rotture su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La situazione sentimentale di Antonino Spinalbese Leggi su Donnemagazine.it Scopriamo le ultime novità sulla vita amorosa del noto hair stylist.e la sua vita: tra amori e rotture su Donne Magazine.

Antonino Spinalbese sulla sua situazione sentimentale: “Ora sto bene da solo”. The Couple, Antonino Spinalbese confessa: "Sentimentalmente non sono sereno, cerco cose forti". The Couple, Antonino Spinalbese confessa: "Sentimentalmente non sono sereno, cerco cose forti". Laura Maddaloni ad Antonino Spinalbese: "Sei legato sentimentalmente?" - The Couple - Una vittoria per due Video. La rivelazione di Antonino Spinalbese sull'affidamento della figlia: le parole su Belén (e la regia stacca subito). Se Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese rispondono sui social alle voci di crisi. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è ecodelcinema.com:) Antonino Spinalbese conferma la sua situazione sentimentale: è single, ma spunta un interesse per Jasmine Carrisi - Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez, conferma di essere single dopo la separazione da Ainhoa Foti. Voci su un possibile interesse per Jasmine Carrisi emergono nel contesto del program ...

(Come si legge su gossip.it:) ''Ora non sono fidanzato'': Antonino Spinalbese a 'The Couple' rivela che è finita con Ainhoa Foti Rodriguez - Antonino Spinalbese parla della sua situazione sentimentale nella casa di The Couple, la stessa utilizzata dagli inquilini del Grande Fratello, ora trasformata per il nuovo reality game di Canale 5 ...

(In base alle informazioni di ecodelcinema.com:) Antonino Spinalbese: la verità sulla sua vita sentimentale emerge durante The Couple - Antonino Spinalbese, concorrente di "The Couple" condotto da Ilary Blasi, è al centro del gossip per una presunta relazione segreta con la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez, durata un anno.