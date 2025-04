Spazionapoli.it - “Partenope Jersey” conquista i tifosi del Napoli: il dato sulle vendite è eloquente

Presentata nella giornata di ieri, la divisa celebrativa delha riscosso un enorme successo nel giro di poche ore, a testimonianza dell’ottimo percorso di crescita lato marketing del club.La maglia celebrativa dell’anniversario dei 2500 anni di fondazione della città diha raccolto l’approvazione di un numero importante di appassionati, i quali si sono mossi rapidamente per acquistare la nuova t-shirt indossata da capitan Di Lorenzo e compagni in occasione del lancio d’annuncio.“” va a ruba: scorte online in esaurimentoA poco più di 24 ore di distanza dall’annuncio ufficiale, la maggioranza delle scorte a disposizione sullo store delrisulta esaurita. Infatti, al momento sono disponibili solo versioni in taglia S, a testimonianza dei numerosi acquisti portati a termine nel giro di una giornata.