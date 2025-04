Sport.quotidiano.net - Milan, Conceiçao: “Abbiamo lavorato molto sul 3-4-3. Mi è piaciuta la solidità di squadra”

Udine, 11 aprile 2025 – Ilvince, convince e ritrova il sorriso travolgendo l’Udinese al Bluenergy Stadium con un perentorio 4-0. In terra friulana, i rossoneri hanno squadernato quella che fino ad ora è la miglior prestazione dell’era. E buona parte del merito di questo successo va ascritta proprio al tecnico portoghese che in quest’occasione ha confezionato un nuovo abito per il suo, passando a un 3-4-3 che ha dato maggiore sicurezza ed equilibrio ai rossoneri, i quali, non a caso, sono partiti decisamente meglio rispetto alle ultime uscite, sfiorando il gol dopo appena 20” con Reijnders, fermato dall’ottimo intervento di piede di Okoye. Una giocata che ha acceso la macchina delche nella prima mezz’ora ha avuto il controllo del match senza correre rischi. Neppure l’occasione capitata ad Ehizibue al 33’ ha comunque scompaginato i piani dei rossoneri che tra il 43’ e il 45’ hanno piazzato un micidiale uno-due, rientrando negli spogliatoi sul 2-0 per effetto delle reti di Leao e Pavlovic.