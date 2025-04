Confessioni online a pagamento? Il prete di Bari sotto accusa nega tutto | Mai preso un euro ho solo aiutato una persona

online, lasciando intendere che si trattasse di una confessione a pagamento. Questo non corrisponde alla realtà dei fatti, perché non ho mai confessato nessuno online, né ho mai ricevuto denaro per alcuna attività legata ai sacramenti o ad altro». È questo il principio della replica di don Luca De Muro, parroco della chiesa del Redentore di Bari alle accuse mossegli dalla trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro. Il sacerdote barese è uno dei parroci che in un servizio a cura di Francesco Leone viene mostrato mentre utilizza la piattaforma online PrayForMe, specializzata nel mettere in contatto ministri della religione e fedeli facendo pagare questi ultimi per Confessioni, preghiere e sacramenti. Nello specifico, la tariffa richiesta da don De Muro ammonterebbe a 25 euro l’ora, secondo il servizio. Leggi su Open.online «Un programma televisivo ha fatto riferimento a un mio intervento su una piattaforma, lasciando intendere che si trattasse di una confessione a. Questo non corrisponde alla realtà dei fatti, perché non ho mai confessato nessuno, né ho mai ricevuto denaro per alcuna attività legata ai sacramenti o ad altro». È questo il principio della replica di don Luca De Muro, parroco della chiesa del Redentore dialle accuse mossegli dalla trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro. Il sacerdote barese è uno dei parroci che in un servizio a cura di Francesco Leone viene mostrato mentre utilizza la piattaformaPrayForMe, specializzata nel mettere in contatto ministri della religione e fedeli facendo pagare questi ultimi per, preghiere e sacramenti. Nello specifico, la tariffa richiesta da don De Muro ammonterebbe a 25l’ora, secondo il servizio.

