Baseball | debutta la Serie A vincono San Marino e Parma

Serie A del Baseball italiano, che prende le mosse con il superclassico tra San Marino e Fortitudo Bologna, ma anche con Parma-Reggio Emilia. Andiamo a vedere l’andamento dei confronti del primo venerdì del massimo campionato.San Marino, sul proprio campo, mette insieme una brillante performance che vede arrivare due punti da un doppio di Helder e un singolo di Diaz già nell’inning d’apertura. Nel quinto, poi, altro singolo di Angulo che manda Marlin a firmare il 3-0. L’UnipolSai accorcia le distanze con il singolo di Rodriguez che vale un RBI per Martina, ma a chiudere i conti nell’ottavo è Proctor con il fuoricampo a destra del 4-1.Debutto anche per i tricolori del Parma Clima, ed è un 1-11 roboante quello del Caselli di Reggio Emilia. Nessun fuoricampo questa volta, ma un vantaggio che progressivamente aumenta e vede già tutto il gruppo ducale trovarsi in gran forma, da Mineo ad Astorri, da Noel Gonzalez a Monello. Oasport.it - Baseball: debutta la Serie A, vincono San Marino e Parma Leggi su Oasport.it Si è avviato il girone A dellaA delitaliano, che prende le mosse con il superclassico tra Sane Fortitudo Bologna, ma anche con-Reggio Emilia. Andiamo a vedere l’andamento dei confronti del primo venerdì del massimo campionato.San, sul proprio campo, mette insieme una brillante performance che vede arrivare due punti da un doppio di Helder e un singolo di Diaz già nell’inning d’apertura. Nel quinto, poi, altro singolo di Angulo che manda Marlin a firmare il 3-0. L’UnipolSai accorcia le distanze con il singolo di Rodriguez che vale un RBI per Martina, ma a chiudere i conti nell’ottavo è Proctor con il fuoricampo a destra del 4-1.Debutto anche per i tricolori delClima, ed è un 1-11 roboante quello del Caselli di Reggio Emilia. Nessun fuoricampo questa volta, ma un vantaggio che progressivamente aumenta e vede già tutto il gruppo ducale trovarsi in gran forma, da Mineo ad Astorri, da Noel Gonzalez a Monello.

