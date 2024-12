509 miliardi di euro di tredicesima annullati dall’inflazione ne resta ben poco

Quifinanza.it - 50,9 miliardi di euro di tredicesima annullati dall’inflazione, ne resta ben poco

Ogni anno, milioni di lavoratori e pensionati italiani attendono con ansia l’arrivo della, una gratifica natalizia che quest’anno ammonta a circa 50,9di. Nonostante la cifra, la realtà è ben diversa: solo una piccola parte di questa somma finisce effettivamente nelle tasche delle famiglie per acquisti natalizi o risparmio. Il resto, infatti, viene eroso dalle numerose spese obbligatorie come mutui, bollette, tasse e l’aumento dei prezzi, che assorbono la maggior parte della, lasciando benspazio per regali, cene e viaggi. Un fenomeno che si ripete ogni anno e che, nonostante la promessa di una boccata di ossigeno, rende il Natale sempre più freddo per molte famiglie italiane.Impatto delle spese obbligatorie sullaSecondo uno studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 9,7% dei 50,9didelle tredicesime resterà nelle tasche delle famiglie per pranzi, regali e viaggi natalizi.