Usyk-Fury 2, orario tv e dove vederlo: oggi a Riad in palio il mondiale dei pesi massimi

Roma, 21 dicembre 2024 – Il 2024 della boxe si chiude con l’incontro più atteso.Oleksandre Tysontornano a sfidarsi sul ring della Kingdome Arena,il 18 maggio si è svolto il loro primo incontro per ildei, vinto dall'ucraino con decisione non unanime. Un verdetto che faceva presagire una rivincita, peraltro già prevista nei contratti. I due pugili si spartiranno borse per un totale di 190 milioni di dollari, il giro d'affari sarà quindi maggiore, e la diretta televisiva in 'pay for view' sarà assicurata da Dazn. A differenza della prima sfida, questa volta il titolo innon sarà quello 'unificato’ – ma Wbc, Wbo e Wba – perchéha rinunciato alla sezione Ibf che ora è in mano di Daniel Dubois.: “volerà in aria” Prologo del match è stato il faccia a faccia fra i due pugili che si sono scrutati viso a viso per undici minuti.