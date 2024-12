Game-experience.it - Una poltrona per due, il film di Natale è disponibile in streaming su Paramount Plus

Non esistesenza: “Unaper due“, il classico dei classici natalizio, è sempreinsu+!Diretto da John Landis, UNAPER DUE è un’irresistibile commedia del 1983 con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd, affiancati dalla splendida Jamie Lee Curtis. La trama segue l’insolita storia di Louis Winthorpe III, un ricco agente di borsa, e Billy Ray Valentine, un astuto truffatore di strada, che si trovano catapultati l’uno nella vita dell’altro per uno scherzo organizzato da due cinici magnati della finanza. “Unaper due” è un evergreen natalizio, perfetto per ridere e immergersi nella magia delle feste.Su+ a, anche:DEAR SANTACon Jack Black,dal 18 dicembre – Il primonatalizio originale di+, diretto da Bobby Farrelly, è una commedia unica con un cast stellare: Jack Black, Robert Timothy Smith, Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, Post Malone, e molti altri.