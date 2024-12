Thesocialpost.it - San Felice a Cancello, 48enne ucciso a coltellate: fermato il figlio

Un drammatico evento ha scosso la comunità di San, in provincia di Caserta, dove un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita, riverso in una pozza di sangue nella cucina della sua casa. La vittima, di origine cinese, sarebbe stata colpita a morte da diversi fendenti inflitti con un’arma da taglio. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, ascoltando le testimonianze dei familiari dell’uomo. Tra i sospettati figura ildella vittima.Leggi anche: Uccide la moglie e i figli di 4 e 9 anni e poi si suicida: tragedia in CaliforniaLa tragedia si è consumata intorno alle 3 di notte in un appartamento situato in via Circumvallazione. La vittima, identificata come Zhan Yingjiao, giaceva sul pavimento quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, coordinati dal capitano della compagnia di Maddaloni, Federico Arrigo.