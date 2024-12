Lortica.it - Reincarnazione e Karma: Il viaggio dell’anima

Cosa accade alla nostra essenza quando lasciamo questa vita? È una domanda che ci accompagna da tempi immemori, generando risposte diverse a seconda delle culture, delle religioni e delle esperienze personali. Per alcuni, laè una certezza: il ciclo infinito di nascite e morti attraverso cui l’anima evolve e affronta le sue lezioni, fino a diventare luce, attraversando dimensioni sempre più sottili. Per altri, è un concetto difficile da accettare, lontano da una visione del mondo più concreta e terrena. Ma al di là delle credenze, questo tema ci invita a riflettere sul senso profondo della vita e sul valore delle esperienze che viviamo.Per chi crede, lanon è solo un ritorno, ma un percorso che ci avvicina alla nostra essenza più autentica. Ogni vita rappresenta una tappa per crescere e imparare.