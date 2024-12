Regione, via libera a due provvedimenti per case di cura e rete dell’infarto

Leggi su Ildenaro.it

La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi due importantiin tema di Sanità. Per quanto riguarda lediviaalle integrazioni dei limiti di spesa assegnati allediper gli esercizi 2023 e 2024. Le integrazioni sono pari a 15,3 milioni per l’esercizio 2023 e 7,8 milioni per l’esercizio 2024.Novità anche per le. A integrazione della Piano regionale dellamiocardico (Ima), la Giunta ha approvato la decon cui vengono inserite nella “Ima” altre tre strutture ospedaliere: la Casa di“Mediterranea” di Napoli; la Casa di“Montevergine” di Avellino, la Casa di“San Michele” di Maddaloni.L'articolo, viaa dueperdiproviene da Ildenaro.