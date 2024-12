Sport.quotidiano.net - Pontedera-Legnago 0-0, i granata chiudono l’anno con un punticino

, 20 dicembre 2024 – Ilchiude il 2024 con un pareggio senza reti contro ilultimo in classifica. La squadra di Menichini ha creato le occasioni migliori nel primo tempo, quando i pali hanno fermato i tiri di Italeng, dal dischetto (rigore concesso per fallo su Cerretti) e di Guidi (gran tiro dal limite). Ora il campionato si ferma. Iapriranno il 2025 con la trasferta di Befana in casa della Ternana.0-0(4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti (40’ st Van Ransbeeck); Sala (13’ st Ambrosini), Corona (35’ st Pietra), Ianesi; Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Espeche, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Menichini(4-2-3-1): Perucchini; Muteba, Noce, Ampollini, Ruggeri; Bombagi, Diaby (23’ st Ballan); Zanetti (38’ st Banse), Martic (1’ st Svidercoschi), Franzolini; Basso Ricci (38’ st Rossi).