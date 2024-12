Iodonna.it - Natale non sempre è sinonimo di felicità, ma ci sono tanti piccoli accorgimenti utili per vivere con serenità le feste di fine anno

Ilè spesso descritto come un momento magico, un periodo dell’in cui le luci brillano di più e le persone sembrano più felici. Tuttavia, per molti, la realtà è ben diversa. Invece di gioia e festa, ilporta con sé una sensazione di malinconia difficile da ignorare: è il fenomeno del Christmas Blues. Un disturbo psicofisico che si manifesta con una serie di emozioni contras, dalla tristezza all’ansia, e che, purtroppo, colpisce molte persone ognidurante le festività. Malinconia dadi: cosa fare per superarla guarda le foto Quando ilnon porta gioiaMentre alcune persone si preparano con entusiasmo per le festività, stringendo legami familiari e mettendo sotto l’albero i regali, altre si trovano ad affrontare unche sembra tutto tranne che speciale.