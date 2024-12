Bergamonews.it - Minoranze all’attacco contro Zenoni e Marchesi, Carnevali: “Accanimenti inutili”

Bergamo. Mobilità e immigrazione al centro della discussione della seconda giornata di Consiglio Comunale, quella dedicata alla replica di minoranza e maggioranza alle linee programmatiche esposte dalla sindaca Elenae dalla Giunta.Nel mirino, quasi un tiro al piccione, la scelta dell’amministrazione comunale di nominare l’ex assessore Stefanocome “nuovo” consulente in ausilio all’attuale titolare della poltrona Marco Berlanda. A muovere le obiezioni alla Giunta, sindaca in testa, Lista Pezzotta, fratelli d’Italia e Lega, quest’ultima particolarmente provocatoria per bocca del suo consigliere Alberto Ribolla che, dopo aver definito“il peggior assessore del mandato Gori”, ha messo l’accento sugli obiettivi dei prossimi cinque anni di lavoro dell’assessora Marzia, contestandone l’impegno e la volontà di investire anche e soprattutto nel mondo dell’integrazione, tanto da definirla “l’assessora degli extracomunitari”, colei che ha preso il posto ideologico proprio del tanto contestato