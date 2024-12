Sport.quotidiano.net - L’urlo Un Cordinier stellare rianima la Virtus

Bologna 86 Barcellona 81 SEGAFREDO :24, Belinelli 6, Pajola 9, Clyburn 6, Hackett 3, Grazulis 3, Morgan 10, Polonara 5, Diouf 8, Zizic 12, Akele ne, Tucker ne. All. Ivanovic. BARCELLONA: Punter 17, Anderson 7, Sarr ne, Vesely 8, Brizuela 5, Satoransky, Hernangomez 14, Nunez, Fall 4, Abrines 5, Parker 21, Parra. All. Penarroya. Arbitri: Ryzhyk, Vilius, Majkic. Note: parziali 23-15; 35-34; 65-65. Tiri da due:Bologna 25/43; Barcellona 26/52. Tiri da tre: 6/26; 7/24. Tiri liberi: 18/24; 8/8: Rimbalzi: 43; 38. Un indemoniato Isaia, accompagnato dal clima della Segafredo Arena degno di una sfida playoff, consentono alladi sfatare il mito che la vedeva sempre soccombere nei finali punto a punto. La vittoria, che per il morale vale doppio per lo spessore del Barcellona, è da dedicare a Toko Shengelia che dal letto di ospedale ha contribuito a evitare che i compagni si demoralizzassero e perdessero quello spirito combattivo che fin qui non aveva dato frutti.