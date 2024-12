Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia sogna con Paris e Casse

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.3011.33 Occhi puntati anche su Vincent Kriechmayr che vanta ben tre successi in Val. Ieri l’austriaco non ha destato grandi sensazioni chiudendo in dodicesima posizione a 1’09 dae quest’oggi cercherà il riscatto.11.30 Non manca la concorrenza che proverà a rovinare la festa del pubblico italiano. A guidare gli avversari sarà Marco Odermatt, che non ha mai vinto sulla Saslong. Nella giornata di ieri lo svizzero ha chiuso sul gradino più basso del podio.11.27cerca il back to back indopo la straordinaria vittoria dello scorso anno, la prima in carriera su queste nevi. Quest’oggi l’azzurro cerca un parziale riscatto dopo il brutto esordio di Beaver Creek11.