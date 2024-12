Liberoquotidiano.it - Linea dura sui migranti, nove leader con Meloni: la squadra che può cambiare tutto

La svolta a destra sull'immigrazione non la vogliono solo gli Stati Ue governati dalla destra. Ieri, a Bruxelles, prima del vertice del Consiglio europeo, si sono riuniti in undici: diecidi altrettanti Paesi dell'Unione e Ursula von der Leyen, a conferma che il progetto è condiviso ai massimi livelli. Assieme a Giorgia, guidano la cordata altri due premier: l'olandese Dick Schoof e la danese Mette Frederiksen. Il primo è un tecnico che guida un governo sorretto da partiti di destra e centrodestra, la seconda appartiene alla famiglia dei Socialisti europei, la stessa del Pd. Con l'Ungheria di Viktor Orbán, la Polonia del popolare Donald Tusk e Svezia, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro e Malta (quest'ultima rappresentata dal primo ministro Robert Abela, pure lui alleato del Pd in Europa), si sono dati appuntamento per introdurre nell'ordinamento dell'Unione nuovi strumenti con cui contrastare l'immigrazione irregolare, preso atto che quelli usati sinora hanno fallito.