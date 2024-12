Ilrestodelcarlino.it - La cicogna fa ancora sperare. Record di nati al Santa Maria. Dodici bebè in un solo giorno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In un contesto generalizzato di calo di nascite in Italia e invecchiamento della popolazione, arriva una buona notizia che ha il profumo di buon auspicio. Mercoledì scorso all’ArcispedaleNuova è stato registrato ildi nascite in un, con bennuovi. Anche la settimana è quasi da: da lunedì a giovedì sono venuti alla luce ben 34. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia delNuova, diretto dal dottor Lorenzo Aguzzoli, ha lavorato a pieno ritmo per fare fronte a questo boom di nascite. Une anche una grande gioia da parte dei medici, delle ostetriche e degli infermieri (l’èquipe nella foto) che hanno riempito le culle a disposizione del reparto. Ma quello che conta è che tutto sia andato bene grazie alla grande professionalità dell’equipe ostetrica e neonatologica.