2024-12-21 10:49:24 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Álexha guadagnato la fiducia di Paoloed è una delle chiavi del cambiamento di dinamica che il AC. La squadra ha ottenuto ancora una volta una vittoria esterna in Serie A quasi due mesi dopo contro il Verona (0-1) -non ci riusciva dal 2 novembre contro il Monza- e il tecnico del club italiano si è arreso aldel giovane spagnolo che sembra aver preso il posto del terzino sinistro della squadra rossoneri.La squadra giovanile Real Madridprodotto delche ne esce La Fabbricaè riuscito ad affascinare il pubblico con il suo gioco e l’audacia tipica di un giovane giocatore che vuole il suo posto in prima squadra. Dall’Italia infatti lo sottolineano La decisione di far sedere Theo Hernández in panchina è stata puramente sportiva.