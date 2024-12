Anteprima24.it - Il Napoli sbanca Genova: Conte si riprende la vetta per una notte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIldi Antonioconquista tre punti fondamentali al Ferraris, superando il Genoa per 2-1 in una sfida combattuta fino all’ultimo secondo. Gli azzurri chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie alle reti di Anguissa e Rrahmani, entrambe di testa, e resistono nella ripresa alla pressione dei rossoblù, capaci di riaprire il match con Pinamonti.Partita– Pronti via, ed è subito ila imporre il proprio ritmo. La squadra disi rende pericolosa con un paio di occasioni targate Lukaku, che al 5? colpisce la traversa e al 6? non inquadra lo specchio. È il preludio al vantaggio azzurro, che arriva al 15?: cross preciso di Neres dalla sinistra e colpo di testa di Anguissa che non lascia scampo a Leali. I partenopei continuano a macinare gioco e trovano il raddoppio otto minuti più tardi.