Lanazione.it - Gli studenti realizzano il calendario 2025

Leggi su Lanazione.it

Le Farmacie comunali di Sinalunga, con la collaborazione del Comune, hanno affidato la realizzazione delle immagini delalla classe 3^C del corso prolungato della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. "J. Lennon". Per ilil tema scelto è stato "La Costituzione tra i banchi" in cui gli alunni hanno rappresentato i 12 principi fondamentali della Costituzione attraverso la reinterpretazione di quadri celebri della storia dell’arte attraverso il loro personale punto di vista. Ilè stato presentato alle classi V della primaria dei plessi di Sinalunga e Pieve con un’attività laboratoriale finalizzata alla conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e di un’App utilizzata per realizzare le immagini del. All’iniziativa hanno preso parte l’assessore alla pubblica istruzione Gianni Bagnoli, il dirigente scolastico Ugo Basciu, il direttore dell’Istituto Maria Redditi Paolo Franchi e il direttore delle Farmacie Comunali Gabriele Rosati.