Gamerbrain.net - Fortnite Winterfest 2024: Tutte le novità di quest’anno

Leggi su Gamerbrain.net

ha dato il via alle celebrazioni di Natalecon la nuova edizione del, che come ogni anno porta con sè non solo sfide da completare, per ottenere XP utili per livellare, ma anche regali da scartare e oggetti a tema nel negozio, fino al 7 Gennaio 2025.Tanti regali per tutti suTramite la lobby potete accedere al capanno di Mezz’Inverno, contrassegnato dall’icona di un Fiocco di neve, al suo interno oltre a ricevere XP Bonus interagendo con il camino, potrete scartare un regalo al giorno, ricevendo GRATIS i tanti oggetti messi a disposizione, dal deltaplano alla musica per la lobby, le coperture per le armi e anche Skin.Epic Games ci tiene a precisare che tali oggetti potrebbero essere venduti in futuro nel negozio, dunque a differenza di un tempo non sono più esclusivi.