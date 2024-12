Ilfattoquotidiano.it - “Farò pagare 90 euro ai miei familiari per il pranzo di Natale, che comunque è poco. Mia moglie pensa che io sia impazzito”: la storia di Richard Cartier

Per molte persone, ilè un momento di condivisione. È quel periodo dell’anno in cui si incontrano vecchi amici e, riuniti a tavola per festeggiare tutti insieme. Ospitare il tipiconatalizio a casa propria, però, oltre ad essere una grande responsabilità, rischia di comportare anche una spesa eccessiva. E se molti ci passano sopra, felici di poter riabbracciare i propri parenti, c’è chi, invece, non è più disposto adi tasca propria. E quindi vuole farsi. E il caso di, proprietario di un’azienda che produce dispositivi POS, che per far fronte al rincaro dei costi, ha deciso che faràai suoi ospiti 75 sterline (circa 90) per partecipare al suodi. Un costo eccessivo? Assolutamente no. Anzi, “Forse sono anche pochi”, confessaal Daily Mail.