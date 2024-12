Quotidiano.net - Elodie verso Sanremo: "Io, forte e passionale. Non smetto mai di rischiare"

Il ruggito della leonessa. Svestita. Dopo aver catalizzato con un generoso décolleté i flash del red carpet all’anteprima di Mufasa, il kolossal in live action in cui regala la voce a Sarabi, la madre di Simba, e aver steso il pubblico tv con le trasparenze dell’abito indossato al Teatrino del Casinò per annunciare a Saràil titolo di quella Lasciarsi alle 7 con cui torna in gara al Festival per la quarta volta,ha iniziato la sua marcia d’avvicinamento all’Ariston raccontando i come e i perché di questo suo momento magico fatto di canzoni, calendari (Pirelli), copertine patinate, cinema sul set e in sala di doppiaggio, senza il timore di confondere il pubblico. L’importante è far parlare. E lei ci riesce benissimo. "D’altronde sono fatta così" dice a proposito di questa bulimia artistica.