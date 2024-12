Secoloditalia.it - Ecco cosa si poteva fare con i 38 miliardi del Superbonus: Malan fa i conti e svergogna il M5S

Poche righe e uno schema per chiariresi sarebbe potutocon i 38del, usati invece per consentire a una ristretta minoranza di italiani di ristrutturare le proprie case, spesso seconde case, con i soldi della collettività. A postarli su X è stato il capogruppo di FdI al Senato, Lucio, di fatto offrendo anche la più efficace risposta alla sceneggiata messa in atto ieri alla Camera dal deputato M5S Leonardo Donno nel corso della discussione sulla finanziaria.: “Si fa presto a dire 38sicon i soldi del”“Si fa presto a dire 38, cioè il costo delper il 2025. Masi potrebbecon quella cifra?”, chiedenel post. “una ipotesi: 100 euro al mese in più a famiglia per tutti i figli sotto i 18 anni, 100 euro al mese per tutti i pensionati oggi sotto i mille euro mensili, 100 euro al mese in più per tutti i dipendenti pubblici e per la metà meno pagata dei dipendenti privati e infine altri 8in più per la Sanità (oltre agli 8di in più rispetto al passato effettivamente stanziati).