Chi vince Ballando Con le Stelle | la classifica degli scommettitori

A quasi tre mesi dalla prima puntata, stasera ci sarà la finale dello show di Milly Carlucci ed è tempo di capire chiCon le. Mai come quest’anno l’esito della finale è incerto, ci sono almeno tre coppie che potrebbero senza problemi trionfare. La concorrente più completa è senza ombra di dubbio Bianca Guaccero, che sulla pista ha anche trovato l’amore tra le braccia del suo Giovanni Pernice, non è però da sottovalutare Federica Nargi, bravissima e molto amata dalla giuria, che spesso le ha dato voti anche più alti rispetto a quelli di Bianca. Poi c’è l’incognita di Federica Pellegrini, che nonostante le difficoltà che ha superato durante il suo percorso nel programma (ha cambiato ben tre ballerini professionisti), è riuscita a migliorare e ad arrivare in finale. Secondo gliqueste sono le tre concorrenti che si contenderebbero la coppa.