Botto di Natale a Lecce | il calciatore Pelmard messo fuori rosa dopo la folle fuga in auto video

disenza lieto fine per ildelAndy. Il 24enne difensore francese è statosquadraaver seminato il panico nel centro del capoluogo salentino.Aldelè stata infatti ritirata la patente al termine di una serata turbolenta iniziata con la cena sociale di auguri per ile terminata, intorno alle 23.15,un rocambolesco inseguimento per le vie del centro.La serata Fast and furious dinon si è fermata al verbale: guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato a un primo alt da parte della polizia. Le accuse sono state formalizzate in Questura, dove ilè stato condotto dagli agenti che lo hanno fermato per poi essere rilasciato qualche ora.Ubriacola cena di squadra, non si è fermato all’alt della PoliziaIl tasso alcolemico riscontrato è stato – nelle varie rilevazioni fatte – tra 1,5 e 1,2 grammi per litro, il che si traduce con la sospensione della patente da sei mesi a un anno, una ammenda fino a 3mila e 200 euro e l’arresto fino a sei mesi.