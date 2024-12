Ilrestodelcarlino.it - "Andiamo avanti più forti di prima. Tifosi, tranquilli: si va alla grande"

Sono emozionato – attacca così il neopresidente Antonio Recchi –, questa cosa di essere il presidente dell’Ancona è molto importante, per tutti. La società è una sola, ora vogliamo solo ripartire piùdi". Il riferimento è al futuro dell’Ancona, a Guerini, ma anche al possibile ingresso di nuovi soci e sponsor. Recchi prosegue: "Sono il presidente pro tempore, il percorso è segnato, vediamo cosa succederà a breve. Vincenzo Guerini nel ruolo di presidente avrà sicuramente maggior risalto". Toccata e fuga sul direttivo di ieri mattina: "Il comunicato parla chiaro, nel nostro interno s’è discusso, poi è venuta fuori questa decisione delle dimissioni di Polci, Manciola e Brilli, per ricompattare un po’ l’ambiente. Fino a ieri mattina c’erano i coltelli affilati, ma poi li abbiamo rimessi nel fodero, per andareparlando solo di Ancona".