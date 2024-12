Ilgiorno.it - Treni regionali in perenne ritardo. La protesta dei viaggiatori: "Coinvolgeremo tutti i pendolari"

"Vogliamoin orario". Puntuale, di questo si può star certi, sarà oggi alle 18, davanti alla stazione ferroviaria, laorganizzata dai promotori della petizione “Basta disservizi-assessore Lucente dimettiti“, che ha già raccolto in provincia un migliaio di firme in una manciata di giorni. La manifestazione arriva all’indomani dell’ennesima giornata difficile per chi viaggia in treno, in un quadro di inaffidabilità del servizio sconfortante. "Non si può che concordare con l’assessore all’Università in Regione, il leghista Alessandro Fermi, che ha affermato: “Il servizio di Trenord? È penoso, fa schifo“" commentano i promotori della petizione. La manifestazione, aperta a, prevede unain piazzale Bertacchi, con cartelli e letture di testimonianze e messaggi di, per lo più, esasperati.