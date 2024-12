Abruzzo24ore.tv - Svolta nel caso Torregrossa: avvistato un uomo che potrebbe essere lui

Teramo - Dopo sei anni dalla sua misteriosa scomparsa, un nuovo avvistamento a Pineto riaccende le speranze della famiglia e delle autorità. Un possibile avvistamentoriaprire ildella sparizione di Massimo, l’ex sacerdote scomparso sei anni fa in Calabria. A segnalarlo, una donna che ha notato un senzatetto nei pressi della Torre di Cerrano, a Pineto, il quale avrebbe pregato prima di consumare il pasto, un dettaglio che richiama le sue radici religiose. Massimoera scomparso il 13 agosto 2019 dalla sua abitazione di Catanzaro. All’epoca cinquantunenne, l’aveva abbandonato i voti sacerdotali per motivi sentimentali, scegliendo il matrimonio e assumendo un ruolo di responsabilità presso il Centro per disabili della Fondazione Betania. Conosciuto per la sua indole mite e generosa,era stimato da chiunque lo avesse incontrato.