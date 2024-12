Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della 18esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 20 dicembre 2024 – La diciottesimadiB partirà con lo scontro tra Salernitana e Brescia, in programma questa sera alle 20:30 all’Arechi: da un lato ci sono i granata di Stefano Colantuono, al sedicesimo posto, e dall’altro i biancoazzurri di Bisoli, all’undicesima posizione con tre lunghezze in più. Nelladi domani, alle 15 scenderà in campo la capolista Sassuolo, che al Mapei Stadium ospiterà un Palermo in difficoltà: i rosanero, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Carrarese e Catanzaro. Inoltre, il clima in casa dei siciliani è tutt’altro che sereno, come dimostrano le contestazionicurva verso Dionisi andate in scena durante lo scorso turno diB. Perciò, un risultato positivo al Mapei potrebbe essere la migliore soluzione per riportare un po’ di serenità nell’ambiente, anche se il Sassuolo non ha alcuna intenzione di mollare la testaclassifica.