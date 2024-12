Ilgiorno.it - Ruba cibo per 15 euro, la Cassazione annulla condanna: “Furto lieve per bisogno”

Monza – Avevato prodotti per 15al supermercato: nei giorni scorsi lahato la sentenza chiedendo ai giudici di secondo grado di pronunciarsi di nuovo tenendo presente che il reato in questo caso può essere riconfigurato in “per” dal momento che la donna era “debole ed estremamente malnutrita”. Protagonista di questa storia è una senzatetto di origini ucraine sorpresa che avevato in un supermercato di Monza alcuni quattro pezzi di parmigiano, tre di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone e una di detersivo liquido. La donna era stata subito rintracciata dai carabinieri dopo una breve fuga e aveva restituito il magro bottino. Il Tribunale brianzolo e la Corte d'Appello di Milano l'avevanota per tentatoa quattro mesi di reclusione e centodi multa riconoscendogli le attenuanti equivalenti alla recidiva.