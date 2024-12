Lettera43.it - Roma, respinta l’archiviazione sul delitto di via Poma

A quasi 35 anni daldi via, ancora senza un colpevole, spunta una nuova ipotesi investigativa. La gip Giulia Arcieri ha respinto la richiesta di archiviazione delle indagini avanzata dalla procura capitolina, sostenendo che, nell’appartamento in cui venne uccisa Simonetta Cesaroni il 7 agosto del 1990, ci sarebbero stati documenti riservati dei servizi segreti. Dunque è possibile che questi ultimi abbiano intralciato la verità orientando, per così dire, le investigazioni sull’omicidio della donna. Di qui, come riporta Repubblica, la richiesta della gip di verificare l’eventuale intervento dei “poteri forti” nelle vecchie indagini. Tra le persone che i magistrati dovranno ascoltare ci sono l’ex questore di, Carmine Belfiore, e l’ex 007 Sergio Costa, genero dell’allora capo della polizia Vincenzo Parisi.